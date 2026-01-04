Медведев заявил о возможности повторения «венесуэльской операции» на Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил возможность повторения Вашингтоном в отношении Киева сценария, реализованного в Каракасе, указав на наличие для этого еще большего количества оснований. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», — отметил политик, отвечая на вопрос о вероятности принятия Соединенными Штатами мер воздействия на Владимира Зеленского в случае его отказа от условий сделки, предложенной американским лидером Дональдом Трампом.

До этого Медведев подчеркнул, что ни одна страна, вызвавшая недовольство Соединенных Штатов, не может чувствовать себя в безопасности от их вмешательства.

3 января США провели атаку на Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

Ранее Медведев уличил Европу в двойных стандартах после событий в Венесуэле.