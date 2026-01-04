Размер шрифта
Колумбия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Венесуэле

Колумбия созвала заседание СБ ООН в связи с агрессией США в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес.

«Колумбия созвала заседание Совета безопасности ООН на понедельник. Также был направлен запрос на проведение чрезвычайного заседания Постоянного совета ОАГ (Организации Американских Государств. — «Газета.Ru») и встречи глав МИД стран СЕЛАК (Сообщества латиноамериканских и карибских государств. — «Газета.Ru»), в котором Колумбия является председателем», — говорится в сообщении.

Накануне президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро посоветовал президенту Колумбии Густаво Петро быть осторожнее.

23 декабря Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида потребовал от Густаво Петро пресечь наркопроизводство в стране. По словам президента, Вашингтону известно о местонахождении трех крупных точек, где производят кокаин, и Петро «лучше закрыть их быстро».

3 января Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в ФРГ заявили, что действия США в Венесуэле ослабляют аргументы по Украине.

