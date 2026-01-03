В ФРГ заявили, что действия США в Венесуэле ослабляют аргументы по Украине

Бывший немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в соцсети X выразил мнение, что военная операция США против Венесуэлы фактически аннулировала все претензии Запада к России по украинскому вопросу.

«Если США сейчас вмешиваются в Венесуэле – без мандата ООН – то аргумент о том, что Россия ни в коем случае не должна была вмешиваться в Украине без обращения в Совет Безопасности ООН, теряет свою политическую и международно-правовую ценность. Не так ли?» — говорится в публикации.

Незадолго до этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут участвовать в решении вопроса будущего латиноамериканской республики.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп уже заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее Трамп раскрыл подробности операции по захвату Мадуро в Венесуэле.