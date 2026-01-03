Трамп заявил, что Мадуро курировал картель, ввозивший наркотики в США

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро лично курировал деятельность «картеля солнц», перенаправлявшего наркотики в США. Трансляция его выступления ведется на сайте Белого дома.

До этого генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что супругам было предъявлено обвинение по статье о наркотерроризме. По ее словам, в ближайшее время им предстоит столкнуться со всей строгостью американского правосудия.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что правительство Соединенных Штатов будет нести ответственность за все, что случится с президентом страны Николасом Мадуро и его женой.

При этом телеканалу Sky News со ссылкой на источник в венесуэльской оппозиции писал, что захват Мадуро был «согласованным уходом». Другие подробности и возможные мотивы источник не привел.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп заявил, что США берут на себя управление Венесуэлой.