В Венесуэле заявили о готовности полиции и военных к действиям на фоне операции США

Кабельо: полиция и военные Венесуэлы готовы к любой ситуации из-за операции США

Вице-президент Венесуэлы Диосдадо Кабельо на фоне операции США в республике заявил, что полиция и военные страны готовы к любой ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Кабельо, а также министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес и председатель парламента страны Луис Эдуардо Парра находятся в безопасности.

«Военные, полиция, здесь со мной находится группа (полицейских — прим. ред.), народ готовы к любой ситуации, готовы к любым действиям, которые могут последовать за атакой», — сказал политик.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Позднее стало известно, что элитное подразделение Вооруженных сил США Delta Force провело операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

Президент США Дональд Трамп признал причастность Вашингтона к взрывам и заявил, что военная операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней приняло участие большое количество военнослужащих.

