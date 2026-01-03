СМИ рассказали о судьбе вице-президента Венесуэлы после военной операции США

WSJ: вице-президент Венесуэлы Кабельо в безопасности после операции США

Вице-президент Венесуэлы Диосдадо Кабельо находится в безопасности. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к правительству страны.

Известно также, что министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес и председатель парламента страны Луис Эдуардо Парра находятся в безопасности после военной операции США.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Позднее стало известно, что элитное подразделение Вооруженных сил США Delta Force провело операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

Президент США Дональд Трамп признал причастность Вашингтона к взрывам и заявил, что военная операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней приняло участие большое количество военнослужащих.

