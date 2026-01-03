Размер шрифта
В США предупредили о готовности России ответить на провокации

Подполковник США Дэвис: на Западе должны понимать, что РФ ответит на провокации
Министерство обороны РФ/РИА Новости

На Западе должны помнить, что Россия ответит на провокации в свой адрес. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Mario Nawfal подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис.

По его словам, если Украина эскалирует ситуацию, то она «поднимает ставки», а значит должна понимать, что то же самое получит в ответ.

При этом Дэвис отметил, что Россия последовательно придерживается своей переговорной позиции и неоднократно выделяет неприемлемые для себя красные линии, которые западные страны регулярно нарушают, препятствуя урегулированию украинского конфликта.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 получили ранения.

В ночь с 28 на 29 декабря беспилотники ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, как Украина будет склонять Россию к миру.

