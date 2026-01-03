СМИ сообщают о пострадавших в результате атаки США на Венесуэлу

NYT: в результате атаки США на Венесуэлу есть пострадавшие, их число неизвестно

В результате атаки США на Венесуэлу есть пострадавшие. Их число пока уточняется, сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на данные местных чиновников.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных. Как позднее сообщила американская газета The New York Times, власть в Венесуэле должна перейти к вице-президенту Дельси Родригес, если сообщения о захвате Мадуро подтвердятся. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Госдепе США заявили, что Мадуро предстанет перед судом.