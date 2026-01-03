В МИД России поддержали руководство и народ Венесуэлы

МИД РФ: Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу

Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства, тем более военного со стороны другой страны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в Telegram-канале.

Также в России подтвердили солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу властей страны, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета Венесуэлы.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Позднее стало известно, что элитное подразделение Вооруженных сил США Delta Force провело операцию по захвату президента Венесэулы Николаса Мадуро и его супруги.

Президент США Дональд Трамп признал причастность Вашингтона к взрывам и заявил, что военная операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней приняло участие большое количество военнослужащих.

Ранее мавзолей бывшего президента Венесуэлы в Каракасе оказался под ударом США.