Трамп проведет встречу с журналистами по Венесуэле

Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи со взрывами в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи со взрывами в Венесуэле. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, пресс-конференция состоится в 11:00 (19:00 по Москве) в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США.

После случившегося президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился задействовать все планы национальной обороны.

Ранее мавзолей бывшего президента Венесуэлы в Каракасе оказался под ударом США.