Авиавласти США запретили полеты над Венесуэлой

«Федеральное управление гражданской авиации США запретило коммерческие полеты самолетам страны в воздушном пространстве Венесуэлы на фоне военной активности. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Соответствующее заявление прозвучало на фоне сообщаемых взрывов в столице Венесуэлы Каракасе.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США.

После случившегося президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился задействовать все планы национальной обороны.

Ранее мавзолей бывшего президента Венесуэлы в Каракасе оказался под ударом США.