В США признали ухудшение положения ВСУ

CNN: положение украинских войск в Запорожской области ухудшается
Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте ухудшается, им приходится отступать на отдельных участках. Об этом сообщает CNN.

Такие выводы телеканал делает из ситуации под Гуляйполем в Запорожской области. Украинский офицер сообщил изданию, что бои носят интенсивный характер, а российская армия действует малыми пехотными группами, пытаясь прорваться через наименее защищенные позиции.

Проблемы усугубляются нехваткой пехоты у ВСУ и сложностями с ротацией. Подразделения территориальной обороны Украины, которые длительное время держали позиции, понесли тяжелые потери и не были вовремя отправлены на восстановление, говорится в статье.

Аналитики отмечают, что ВСУ все чаще приходится полагаться на беспилотники, компенсируя нехватку бойцов. Однако в застроенной городской местности это дает меньший эффект. Дополнительным фактором называют разрозненное управление на юге Украины и приоритет обороны других участков фронта, из-за чего переброшенные резервы оказались недостаточными и запоздалыми.

В целом ситуация вокруг Гуляйполя, как отмечает телеканал, отражает системную проблему ВСУ: протяженная линия фронта, дефицит военнослужащих и необходимость делать жесткий выбор, какие районы удерживать, а где рисковать прорывами.

Ранее истребитель Су-34 ударил по скоплению военных и техники ВСУ в зоне спецоперации.

