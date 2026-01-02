В США признали ухудшение положения ВСУ

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте ухудшается, им приходится отступать на отдельных участках. Об этом сообщает CNN.

Такие выводы телеканал делает из ситуации под Гуляйполем в Запорожской области. Украинский офицер сообщил изданию, что бои носят интенсивный характер, а российская армия действует малыми пехотными группами, пытаясь прорваться через наименее защищенные позиции.

Проблемы усугубляются нехваткой пехоты у ВСУ и сложностями с ротацией. Подразделения территориальной обороны Украины, которые длительное время держали позиции, понесли тяжелые потери и не были вовремя отправлены на восстановление, говорится в статье.

Аналитики отмечают, что ВСУ все чаще приходится полагаться на беспилотники, компенсируя нехватку бойцов. Однако в застроенной городской местности это дает меньший эффект. Дополнительным фактором называют разрозненное управление на юге Украины и приоритет обороны других участков фронта, из-за чего переброшенные резервы оказались недостаточными и запоздалыми.

В целом ситуация вокруг Гуляйполя, как отмечает телеканал, отражает системную проблему ВСУ: протяженная линия фронта, дефицит военнослужащих и необходимость делать жесткий выбор, какие районы удерживать, а где рисковать прорывами.

Ранее истребитель Су-34 ударил по скоплению военных и техники ВСУ в зоне спецоперации.