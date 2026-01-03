Обозреватель RT, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости призналась, что получает от украинцев угрозы в интернете.

Рид предположила, что могла попасть в какой-то украинский список, например, в «Миротворец». Она напомнила, что многие на Западе, кто поддерживает Россию, попадают в эти списки.

По словам журналистки, украинцы довольно отчаянны в том, чтобы напугать людей, они «троллят» ее в интернете. При этом Рид уточнила, что живет в России и чувствует себя в этой стране в безопасности.

Женщина добавила, что ее пыталась преследовать «вся государственная машина Джо Байдена», но ничего не вышло, и украинцы не смогут ей навредить в России, она не собирается капитулировать перед террористами.

22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий российское гражданство бывшей помощнице Байдена. О своем желании получить российский паспорт Рид заявила еще в мае 2023 года.

Ранее экс-помощница Байдена предрекла Зеленскому «могилу или изгнание».