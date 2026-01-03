Власти Албании и частично признанного государства Косово проводят против местных сербов «ползучую этническую чистку». Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его словам, происходит «выдавливание» сербов с территории Косово, для них создаются невыносимые условия проживания.

«Освоение Приштиной севера Косово, имело место, имеет место, и, к сожалению, приходится исходить из того, что это будет продолжаться», — заявил российский дипломат.

2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что западные государства хотят организовать в Сербии цветную революцию, и российские спецслужбы это подтверждают.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отмечает опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах.

Ранее вице-премьер Сербии предупредил о формировании нового военного союза на Балканах.