Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Посол России заявил о попытке Косово «выдавить» местных сербов из страны

Посол Боцан-Харченко: Косово проводит против сербов ползучую этническую чистку
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Власти Албании и частично признанного государства Косово проводят против местных сербов «ползучую этническую чистку». Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его словам, происходит «выдавливание» сербов с территории Косово, для них создаются невыносимые условия проживания.

«Освоение Приштиной севера Косово, имело место, имеет место, и, к сожалению, приходится исходить из того, что это будет продолжаться», — заявил российский дипломат.

2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что западные государства хотят организовать в Сербии цветную революцию, и российские спецслужбы это подтверждают.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отмечает опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах.

Ранее вице-премьер Сербии предупредил о формировании нового военного союза на Балканах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552073_rnd_7",
    "video_id": "record::49bee60a-9d71-45ab-a21c-9de10e987155"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+