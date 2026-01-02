В ООН призвали оперативно расследовать теракт в Хорлах

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призвали оперативно расследовать удар украинской армии по Хорлам. Заявление об этом появилось на странице организации в соцсети X.

«Мы встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года на Хорлы в Херсонской области, в результате которого пострадали мирные жители, в том числе дети, что вызывает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права. Мы призываем к проведению оперативного, беспристрастного и эффективного расследования», — говорится в сообщении.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января погибли более 20 человек, в том числе ребенок, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру, многие люди сгорели заживо. Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о пострадавшем гражданине Сербии при атаке ВСУ в Хорлах.