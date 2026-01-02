Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Донецке прошла памятная акция, посвященная трагедии в Херсонской области

В ДНР прошла мемориальная акция, посвященная трагедии в Хорлах
Сергей Мирный/РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) жители возложили цветы в центре Донецка в память о погибших при ударе по селу Хорлы Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы находимся в центре Донецка. Наш город два года назад подвергся вражескому обстрелу. Как раз вот этот квартал, где находятся и гостиницы, и рестораны, и [другие] мирные заведения, подвергся два года назад вражескому обстрелу», — сказал глава Молодой гвардии «Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января погибли более 20 человек, в том числе ребенок, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что удар по гостинице в Херсонской области и атака на резиденцию президента России Владимира Путина отразятся на процессе мирных переговоров, однако не сорвут их.

В ночь с 28 на 29 декабря беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме высказались о возможном срыве мирных переговоров по Украине из-за терактов ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549469_rnd_4",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+