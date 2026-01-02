В Донецке прошла памятная акция, посвященная трагедии в Херсонской области

В Донецкой народной республике (ДНР) жители возложили цветы в центре Донецка в память о погибших при ударе по селу Хорлы Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы находимся в центре Донецка. Наш город два года назад подвергся вражескому обстрелу. Как раз вот этот квартал, где находятся и гостиницы, и рестораны, и [другие] мирные заведения, подвергся два года назад вражескому обстрелу», — сказал глава Молодой гвардии «Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января погибли более 20 человек, в том числе ребенок, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что удар по гостинице в Херсонской области и атака на резиденцию президента России Владимира Путина отразятся на процессе мирных переговоров, однако не сорвут их.

В ночь с 28 на 29 декабря беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме высказались о возможном срыве мирных переговоров по Украине из-за терактов ВСУ.