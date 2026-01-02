В Госдуме высказались о возможном срыве мирных переговоров по Украине

Удар по гостинице в Херсонской области и атака на резиденцию президента России Владимира Путина отразятся на процессе мирных переговоров, но не сорвут их. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

По его словам, после ухода президента Украины Владимира Зеленского в республике останутся неуправляемые «нацисты», которые не захотят подчиняться новым властям.

Чепа отметил, что с этим нужно будет что-то сделать, а именно, такие моменты нужно четко отразить в мирном соглашении.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января 24 человека получили несовместимые с жизнью ранения, в том числе ребенок, пострадали более 50.

В ночь с 28 на 29 декабря беспилотники ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии атаку ВСУ на резиденцию Путина связали с планом Трампа по Украине.