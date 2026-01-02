Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Госдуме высказались о возможном срыве мирных переговоров по Украине

Депутат Чепа: теракты Украины скажутся на процессе переговоров Москвы и Киева
Александр Кряжев/РИА Новости

Удар по гостинице в Херсонской области и атака на резиденцию президента России Владимира Путина отразятся на процессе мирных переговоров, но не сорвут их. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

По его словам, после ухода президента Украины Владимира Зеленского в республике останутся неуправляемые «нацисты», которые не захотят подчиняться новым властям.

Чепа отметил, что с этим нужно будет что-то сделать, а именно, такие моменты нужно четко отразить в мирном соглашении.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января 24 человека получили несовместимые с жизнью ранения, в том числе ребенок, пострадали более 50.

В ночь с 28 на 29 декабря беспилотники ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии атаку ВСУ на резиденцию Путина связали с планом Трампа по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549187_rnd_5",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+