Экс-депутат Рады раскрыл, кто может заменить Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник не исключил, что Владимира Зеленского на посту главы государства могут заменить бывший главком ВСУ Валерий Залужный или бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Олейника, подобные перестановки могут быть инициированы Соединенными Штатами. У Вашингтона на данный момент в резерве есть несколько кандидатур, «в зависимости от поставленных задач», указал экс-депутат.

«Если, например, будет задача продолжать конфликт и не идти на какие-нибудь мирные соглашения... то такая фигура — Залужный. Он имеет большой авторитет на Украине. Если [будет задача] вести разговор о возможной фигуре для участия в переговорах, то такая фигура — это Разумков. Он достаточно умеренный, не делал резких заявлений относительно России», — сказал он.

До этого стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) предупредили Украину, что считают увольнения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова разрушительными и не поддающимися объяснению шагами.

Ранее Путин заявил, что на «избавление от Зеленского» может потребоваться год.