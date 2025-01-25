В России начали продавать сувенирные доллары с Трампом, превращающимся в Путина

В продаже на российских маркетплейсах появились сувенирные доллары, на которых изображены президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

На одной из сторон купюры изображен Трамп. Как обещает продавец, при попадании на нее ультрафиолетовых лучений будет появляться портрет Путина.

На оборотной стороне сувенира размещено фото президента США с митинга в Пенсильвании, где он после покушения покидает сцену. По словам продавца, если на изображение также попадут ультрафиолетовые лучи, то владельцы купюры увидят снимок российского лидера, стоящего за трибуной.

Накануне Путин заявил, что готов встретиться с Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. О чем еще говорил Путин — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа.