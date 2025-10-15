На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал главную цель в России

Путин назвал улучшение качества жизни россиян главной целью
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью является улучшение качества жизни людей в стране. Соответствующее заявление он сделал на совещании с членами правительства РФ, сообщает РИА Новости.

«Все это необходимо для устойчивого развития регионов и всей страны, для достижения нашей главной цели — улучшения качества жизни людей», — сказал глава государства, говоря о мерах по модернизации дорожного хозяйства.

30 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил на встрече с Путиным, что качество жизни к 2030 году должно улучшиться у 75% россиян, проживающих более чем в 2 тыс. опорных населенных пунктах.

Хуснуллин также сообщил президенту, что новые регионы РФ полноценно интегрировались в экономику страны. Он отметил, что правительство России продолжает заниматься развитием новых регионов. Ряд регионов уже даже идет на среднем уровне по сравнению с другими субъектами России, добавил вице-премьер.

Ранее Путин назвал приоритетную общенациональную задачу России.

