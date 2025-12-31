Власти США поздравили россиян с Новым годом

США поздравляют россиян с Новым годом от имени всего американского народа. Об этом заявил временный поверенный в делах США в России Дугласом Дайкхаусом.

«Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. С наступлением Нового года я передаю искренние поздравления вам и вашим семьям от имени американского народа. <...> Желаю здоровья, мира и благополучия в Новом году», — сказал он в видеообращении.

Дайкхаусом добавил, что «американцы и россияне разделяют глубокие традиции стойкости, творчества и любви к своей родине». По его словам, это может служить основой для построения более мирного будущего.

Несколько дней назад помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с наступающим Новым годом и пожелал россиянам счастья.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что представители Москвы и Вашингтона провели очередную встречу, посвященную «взаимным раздражителям» в двусторонних отношениях. Он рассказал, что стороны имели возможность затронуть всю повестку на достаточно серьезном и профессиональном уровне. По ряду тем удалось достичь продвижения, но ключевые вопросы пока остаются подвешенными.

Ранее в Кремле заявили, что видят перспективу восстановления отношений РФ и США.