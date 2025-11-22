Бойкот США и «конец» G20: как проходит саммит «Большой двадцатки»

В ЮАР открылся саммит «Большой двадцатки», мероприятие проходит без лидеров крупнейших стран: ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп, ни Си Цзиньпин в Йоханнесбург не приехали. Вопреки традициям, участники G20 приняли декларацию в самом начале первого дня: в ней они выступили за мир на Украине и в других регионах, а также призвали расширить Совбез ООН. Не обошлось и без конфузов: организаторы забыли прервать трансляцию закрытой сессии, а премьер Нидерландов пропал из зала прямо перед своим выступлением.

22–23 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге проходит саммит «Группы двадцати» («Большая двадцатка», G20). ЮАР стала первым африканским государством, принимающим это мероприятие.

Российскую делегацию на G20 возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Сам глава государства Владимир Путин на мероприятие не полетел.

Президент США Дональд Трамп тоже отказался ехать на саммит и даже отправлять делегацию: он назвал проведение встречи в ЮАР «настоящим позором» и обвинил власти страны в «нарушении прав» белого населения. Как пояснил на полях саммита представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья, Вашингтон объявил о бойкоте мероприятия в последний момент.

«Мы приготовились принимать на саммите [вице-президента США Джей Ди] Вэнса, были выделены ресурсы на приготовления, чтобы все требования США были выполнены. Но прямо накануне саммита, в последнюю минуту нам сообщили о бойкоте, мы перенаправили ресурсы», — рассказал он.

Также не прибыл в Йоханнесбург глава КНР Си Цзиньпин: вместо него китайскую делегацию возглавил премьер Госсовета Ли Цян.

«Лучше только Миндич». Кого Зеленский отправит на переговоры с США? Киев отправит в Швейцарию делегацию для переговоров с США по мирному плану Дональда... 22 ноября 17:15

Декларация «двадцатки»

В начале мероприятий участники саммита G20 единогласно утвердили совместную декларацию. Обычно это происходит в самом конце, но в этот раз вопреки устоявшейся традиции документ рассмотрели в первый день.

По словам источника РИА Новости, у участников «возникло ощущение, что необходимо сначала принять декларацию, а потом перейти к другим вопросам».

В документе подчеркивается необходимость достижения устойчивого мира на Украине, а также в других регионах мира, где идут боевые действия.

«Мы будем работать над достижением справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Судане, Демократической Республике Конго, на оккупированной палестинской территории, на Украине, а также над прекращением других конфликтов и войн по всему миру. Только с миром мы достигнем устойчивости и процветания», — говорится в декларации.

Кроме того, участники G20 также выступили за расширение Совбеза ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского и Карибского регионов, а также Латинской Америки. Такой шаг позволит сделать его более инклюзивным, результативным, подотчетным и демократичным, а также поможет более эффективно распределить ответственность между всеми его членами, указано в декларации.

«Конец G20» и пропажа премьера Нидерландов

После принятия декларации начались выступления представителей стран. Глава российской делегации Максим Орешкин в своей речи обратил внимание на проблемы мировой экономики: по его словам, она сталкивается с серьезной фрагментацией из-за действий некоторых стран «двадцатки».

«Развитые экономики продолжают незаконные односторонние меры, включая санкции, торговые барьеры, технологические и образовательные ограничения, а также изъятие суверенных активов», — подчеркнул он.

О других проблемах говорил президент Франции Эммануэль Макрон: он в своей речи заявил, что «Группа двадцати» «подходит к концу цикла» и может утратить смысл своего существования, так как страны-участницы «сталкиваются с большими трудностями в урегулировании крупных международных кризисов».

«У нас не получается прийти к общему стандарту в геополитической сфере... Это кажется таким простым, но сегодня нам не удается урегулировать эти кризисы, которые имеют ужасные последствия… Риск, с которым мы сталкиваемся, — это то, что G20 может утратить причину своего существования, если мы не сможем получить конкретных ответов», — отметил французский лидер.

Привлекло внимание прессы также выступление делегации Нидерландов: изначально речь должен был произносить премьер-министр страны Дик Схоф, однако он неожиданно исчез из зала заседания. Как пишет РИА Новости, президент ЮАР Рамафоса уже начал объявлять выход Схофа, когда слово взял министр финансов Нидерландов Элко Хайнен, заявивший, что именно он будет говорить от лица страны. Причины исчезновения премьера на данный момент неизвестны.

Включенные микрофоны и непогода

В первый день саммита не обошлось и без инцидентов: организаторы забыли отключить звук во время трансляции закрытой сессии. Как передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, транслировать изначально собирались только вступительную речь президента страны Сирила Рамафосы, но произошел конфуз.

Первую часть своего выступления Рамафоса посвятил неравенству, инклюзивному росту и роли развивающихся стран в формировании глобальной повестки. После приветственного слова политик перешел к обсуждению совместной декларации участников G20, но вскоре его помощники остановили президента.

«Мне сказали, что камеры все еще включены. Не знаю, как так вышло», — сказал глава государства, расплывшись в улыбке.

Рамафоса продолжил выступление, и через минуту трансляция прекратилась.

Позже на площадку саммита обрушился дождь с градом, участникам пришлось прятаться под крыши павильонов. В небе были слышны раскаты грома, резко похолодало. На протяжении всего ноября в Йоханнесбурге наблюдается нетипично плохая погода, хотя этот месяц соответствует маю в северном полушарии.

Еще одна неприятность поджидала российских журналистов: их не пустили на пресс-конференцию канцлера Германии Фридриха Мерца под предлогом того, что мероприятие проводится только для представителей немецкой прессы.