Европейский союз и западные страны «вычеркнули из памяти» роль СССР во Второй мировой войне. Об этом заявил американский режиссер Оливер Стоун на марафоне «Знание.Первые», передает ТАСС.

Стоун подчеркнул, что ключевые победы 1942–1943 годов, определившие исход войны, были достигнуты именно на советско-германском фронте. Однако, по его словам, на Западе эту историю игнорируют, а вклад России в разгром нацизма не признают.

«Люди не знают российскую историю, ее очень плохо изучают. Но ее нельзя вычеркнуть — она важна для всего мира», — заявил режиссер.

Стоун отметил, что западные страны фокусируются на собственной истории, например британской, которая подается как «привлекательный объект». Российская же история, несмотря на ее глобальное значение, остается в тени.

Также в ходе своего выступления Стоун заявил, что западные политики, поддерживающие Украину, напоминают «счастливых идиотов».

Оливер Стоун — режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар». Одну статуэтку он получил за лучший адаптированный сценарий к фильму Алана Паркера «Полуночный экспресс», а две другие — за создание двух фильмов из «вьетнамской трилогии»: «Взвод» и «Рождённый четвёртого июля». Стоун — участник войны во Вьетнаме.

Ранее Владимир Путин предложил создать комиссию по сохранению памяти о ВОВ.