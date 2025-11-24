Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что стороны обсудили в том числе и украинский вопрос.

«Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию», — говорится в сообщении.

В ходе разговора российская сторона подчеркнула заинтересованность в разрешении конфликта дипломатическим путем.

В свою очередь Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку. Турецкий лидер также поделился впечатлениями по итогам своей поездки на саммит «Группы двадцати» в Йоханнесбурге и встреч с главами ряда стран-участниц.

В пресс-службе добавили, что главы государств также рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию проектов в сфере энергетики.

Ранее Эрдоган назвал условие для мирного урегулирования на Украине.