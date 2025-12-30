Зеленский заявил о готовности подписать документы по мирному урегулированию

Зеленский: Киев будет готов подписать документы по мирному урегулированию в 2026

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Владимиром Путиным, президентом России, в любой приемлемой форме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув, что препятствием к встрече является лишь нежелание российской стороны.

«Я сказал и подтверждаю: сейчас я сообщил президенту Трампу и европейским лидерам, что готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь никакого формата переговоров», – написал Зеленский.

Он также выразил надежду на подготовку и подписание первых документов, реализующих мирный план, уже в январе следующего года.

27 декабря Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что президенту США Дональду Трампу стоило бы лично посетить республику, чтобы продемонстрировать преимущества изложенного им мирного плана по урегулированию конфликта с Россией.

30 декабря Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента после завершения конфликта. Он также признал, что Украина не сможет победить без дальнейшей поддержки США и заявил о взаимном недоверии между ним и Владимиром Путиным. Кроме того, отвечая на вопрос о коррупции, он сослался на фокус на войне.

Ранее Зеленский заболел после визита в США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом.