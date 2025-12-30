Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Зеленский заявил о готовности подписать документы по мирному урегулированию

Зеленский: Киев будет готов подписать документы по мирному урегулированию в 2026
Peter Dejong/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Владимиром Путиным, президентом России, в любой приемлемой форме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув, что препятствием к встрече является лишь нежелание российской стороны.

«Я сказал и подтверждаю: сейчас я сообщил президенту Трампу и европейским лидерам, что готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь никакого формата переговоров», – написал Зеленский.

Он также выразил надежду на подготовку и подписание первых документов, реализующих мирный план, уже в январе следующего года.

27 декабря Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что президенту США Дональду Трампу стоило бы лично посетить республику, чтобы продемонстрировать преимущества изложенного им мирного плана по урегулированию конфликта с Россией.

30 декабря Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента после завершения конфликта. Он также признал, что Украина не сможет победить без дальнейшей поддержки США и заявил о взаимном недоверии между ним и Владимиром Путиным. Кроме того, отвечая на вопрос о коррупции, он сослался на фокус на войне.

Ранее Зеленский заболел после визита в США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538537_rnd_3",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+