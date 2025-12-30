В Кремле рассказали о контактах со сторонами на Ближнем Востоке

Песков: Россия продолжит контакты со всеми сторонами на Ближнем Востоке

Россия будет продолжать поддерживать контакты с Ираном и другими сторонами на Ближнем Востоке. Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Считаем, что прежде нужно вести диалог с Ираном. Продолжаем конструктивное взаимодействие с Ираном, способствуем разрядке в неспокойном регионе», — отметил представитель Кремля.

17 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Кремле заявил, что Тегеран признателен Москве за поддержку страны в период атак со стороны США и Израиля.

Дипломат добавил, что сегодня отношения между Россией и Ираном носят многосторонний и масштабный характер. По его словам, подписание договора о стратегических отношениях задало дополнительный импульс развитию контактов между двумя странами.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военно-воздушные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее в Иране заявили, что США и Израиль ушли ни с чем после июньского конфликта.