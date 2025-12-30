Путин призвал направить резервных бойцов ВС России на специальные сборы

Путин постановил в 2026 году отправить россиян из резерва ВС России на сборы

Президент России Владимир Путин постановил направить в 2026 году на специальные сборы россиян, пребывающих в мобилизационном резерве Вооруженных сил (ВС) России. Указ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Документ берет в основу федеральный закон «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».

«Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», — говорится в указе.

Глава государства поручил российскому военному ведомству утвердить перечень воинских частей, обеспечивающих проведение специальных сборов.

29 декабря Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО заявил, что российские силы успешно продвигаются вперед, а украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

17 декабря российский лидер говорил, что испытывает гордость за участников СВО, которые «стоят на страже России, защищают безопасность страны и ее граждан». Российский лидер поблагодарил военных за доблестную службу и верность Отечеству.

Ранее Путин напрямую из Кремля обратился к военнослужащим на поле боя.