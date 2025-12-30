Размер шрифта
Путин выступил в защиту прав участников СВО

Путин: любой пересмотр законодательства в РФ не должен ущемлять права героев СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Любой пересмотр законодательства в Российской Федерации не должен ущемлять права участников специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что нововведения должны только улучшать, стабилизировать положение военнослужащих, но ни в коем случае не ухудшать.

17 декабря российский лидер заявил, что испытывает гордость за участников СВО, которые «стоят на страже России, защищают безопасность страны и ее граждан». Российский лидер поблагодарил военных за доблестную службу и верность Отечеству.

29 декабря Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО заявил, что российские силы успешно продвигаются вперед, а украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин напрямую из Кремля обратился к военнослужащим на поле боя.

