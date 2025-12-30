Размер шрифта
Путин и Мирзиёев поговорили по телефону

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы узбекистанский лидер выразил возмущение по поводу атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области. Мирзиёев осудил действия Киева, которые в заявлении охарактеризованы как террористические.

«Лидеры обменялись также теплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом. Выражено удовлетворение достигнутыми успехами в развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», — отмечается в тексте.

29 декабря в Новгородской области отразили атаку украинских беспилотников на резиденцию российского лидера. Министерство обороны РФ заявило, что всего средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон.

12 декабря Путин и Мирзиёев встретились в Ашхабаде. Главы двух государств коротко пообщались перед началом форума, посвященного Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

Ранее Путин и Мирзиеев по телефону обсудили продвижение совместных проектов в торговле и энергетике.

