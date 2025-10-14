На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кремль раскрыл подробности телефонных переговоров Путина и президента Узбекистана

Кремль: Путин и Мирзиеев обсудили продвижение проектов в торговле и энергетике
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, стороны также отметили рост товарооборота между двумя странами. Кроме того, они выразили удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств РФ и Узбекистана.

Помимо этого, главы государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов.

Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор 14 октября.

Ранее президент Таджикистана оценил уровень партнерства с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами