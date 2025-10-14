Кремль раскрыл подробности телефонных переговоров Путина и президента Узбекистана

Кремль: Путин и Мирзиеев обсудили продвижение проектов в торговле и энергетике

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, стороны также отметили рост товарооборота между двумя странами. Кроме того, они выразили удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств РФ и Узбекистана.

Помимо этого, главы государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов.

Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор 14 октября.

