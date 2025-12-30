Требования президента Украины Владимира Зеленского могут привести к срыву мирных переговоров. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

«Самонадеянные требования Зеленского — если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал», — отмечается в статье.

По словам автора, если США предоставят Киеву надежные гарантии безопасности, то это обернется проблемами для администрации американского президента Дональда Трампа. Такое решение может вызвать недовольство сторонников главы Белого дома, которые не хотят, чтобы США заключали союз с далеким государством в Восточной Европе.

29 декабря Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине западные вооруженные силы. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что считает недопустимым размещение иностранного воинского контингента на украинской территории.

28 декабря Трамп встретился с Зеленским во Флориде. Переговоры продлились более двух с половиной часов, Трамп назвал встречу «замечательной», а Зеленский сообщил, что мирный план согласован на 90%. При этом украинский лидер отметил, что вопросы территорий и эксплуатации Запорожской АЭС все еще остаются неразрешенными.

Ранее в Госдуме связали атаку на резиденцию Путина с попыткой Киева сорвать переговоры.