Президент Узбекистана осудил попытку атаки на резиденцию Путина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным осудил попытку нападения на его резиденцию. Об этом сообщается на сайте узбекского лидера.

»...глава нашего государства решительно осудил попытку атаки на резиденцию Президента России в Новгородской области», — говорится в сообщении.

Мирзиёев подчеркнул, что подобные акты представляют угрозу стабильности и безопасности, в том числе в рамках усилий, направленных на достижение долгосрочного мира на Украине.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

При этом бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович со ссылкой на западные источники заявил, что Киев якобы пытался нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается отрицать причастность к атаке на резиденцию Путина.