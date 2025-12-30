Размер шрифта
В Кремле рассказали об атаке на резиденцию Путина

Песков: Зеленский пытается отрицать причастность к атаке на резиденцию Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос журналистов, есть ли вещественные улики попытки нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на президентскую резиденцию.

«Не думаю, что должны быть такие улики, если массовые налеты дронов осуществляются. Благодаря работе пво были сбиты», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Москве обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский пытается отрицать причастность Киева к произошедшему.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

При этом бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович со ссылкой на западные источники заявил, что Киев якобы пытался нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.

