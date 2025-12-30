Азаров связал рождественское обращение Зеленского и атаку на резиденцию Путина

Азаров: Зеленский в Рождество уже знал о подготовке атаки на резиденцию Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский во время записи рождественского видеообращения знал о готовящейся атаке на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Меня поразило, конечно, его (Зеленского — «Газета.Ru») рождественское поздравление, абсолютно омерзительный эпизод, по поводу российского руководства. Значит, он тогда уже знал, что готовится такая операция», — отметил Азаров.

29 декабря украинские военные предприняли попытку нанести удар по резиденции президента РФ в Новгородской области. Как рассказали в министерстве обороны страны, всего средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник.

За пять дней до этого Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что все жители Украины в этот день желают, чтобы «одного человека» не стало. Глава государства не стал уточнять, о ком идет речь.

Кроме того, украинский лидер назвал россиян «безбожниками». Зеленский подчеркнул, что граждане РФ якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим» в целом.

