В Госдуме рассказали о требованиях к Украине после удара по резиденции Путина

Россия после удара Киева по резиденции президента РФ в Новгородской области не отказывается от переговорного процесса, однако Москва может потребовать еще больше снизить численность ВСУ и поставить новые вопросы, связанные с безопасностью российской стороны. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«На мой взгляд, будет усиление военного пути решения украинского кризиса. Вместе с тем уже отмечалось, что мы никоим образом не отходим от переговорного процесса в рамках договоренности с Соединенными Штатами Америки», — подчеркнул собеседник.

По словам депутата, удар по резиденции в очередной раз показал террористическую сущность Украины, которая «никоим образом» не настроена на решение конфликта мирным путем.

Говоря об ужесточении переговорной позиции после провокации со стороны Киева, Швыткин отметил, что Россия может выдвинуть новые требования, связанные с гарантиями безопасности для Москвы в рамках урегулирования конфликта.

«Еще в большей степени будет усиление вопроса по количеству ВСУ. Снижение. Безусловно, (Россия может потребовать. – «Газета.Ru») прекращения поставок вооружения откуда бы то ни было для Украины. Может быть, ряд других еще требований», — заявил Швыткин.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия попытались атаковать резиденцию Путина на Валдае, и пообещал ответ от России.

Российский президент рассказал о случившемся по телефону президенту США Дональду Трампу. В ответ американский лидер подчеркнул, что США, «слава богу», не дали Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

Ранее во Франции заявили, что атака на резиденцию Путина может сорвать переговоры.