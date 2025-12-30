Азаров: Зеленский не осмелился бы атаковать резиденцию Путина без команды хозяев

Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелился бы атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина без прямой команды и сопровождения «хозяев». Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, руководство Украины — «это марионетки либо американцев, либо, и сейчас в большей степени, европейцев, то есть англичан».

«Я никогда не поверю, что Зеленский и все его подручные осмелились бы направлять такое огромное количество беспилотников на государственную резиденцию, если бы ему не была дана прямая команда и, более того, если бы не сопровождали эти беспилотники», — сказал он.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

При этом бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович со ссылкой на западные источники заявил, что Киев якобы пытался нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.