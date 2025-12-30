Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Азаров раскрыл, кто на самом деле стоит за атакой ВСУ на резиденцию Путина

Азаров: Зеленский не осмелился бы атаковать резиденцию Путина без команды хозяев
Александр Натрускин/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелился бы атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина без прямой команды и сопровождения «хозяев». Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, руководство Украины — «это марионетки либо американцев, либо, и сейчас в большей степени, европейцев, то есть англичан».

«Я никогда не поверю, что Зеленский и все его подручные осмелились бы направлять такое огромное количество беспилотников на государственную резиденцию, если бы ему не была дана прямая команда и, более того, если бы не сопровождали эти беспилотники», — сказал он.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

При этом бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович со ссылкой на западные источники заявил, что Киев якобы пытался нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27533425_rnd_2",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+