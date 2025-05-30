Если конфликт на Украине продолжится, то он закончится победой России, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента (ЕП) Фернан Картайзер.

«Большинство понимает, что военного выхода из конфликта для Украины нет — победа будет за Россией <...>. Это война на истощение, и в итоге победит Россия», — считает политик.

Он также выразил мнение, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта, а только продлевают его.

В том, что Россия одержит верх в ходе боевых действий на Украине, уверен и президент США Дональд Трамп. По данным Bloomberg, соответствующую точку зрения американский лидер высказывал в беседе с европейскими лидерами.

Как отмечается в материале агентства, Трамп отказался от требований прекращения огня и угроз санкций против России, «вызвав опасения в Европе, что он отходит от давно разрекламированного обязательства достичь быстрого мирного соглашения» по Украине.

Ранее Захар Прилепин дал прогноз по продолжительности СВО.