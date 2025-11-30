Правительство России профинансирует создание четырех новых спутников связи

Правительство РФ направит 16,7 млрд рублей на создание четырех спутников и обеспечение связи. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документам, до конца 2025 года в Минцифры будут направлены средства в размере 16,7 млрд рублей на господдержку предприятия «Космическая связь», чтобы «обеспечить создание спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите с учетом требуемого страхования».

Отмечается, что реализация инициативы укрепит национальную космическую инфраструктуру и гарантирует бесперебойную работу систем связи на всей территории государства, что будет способствовать технологической автономности страны.

До этого сообщалось, что в России до конца текущего года планируется провести испытания новой системы спутниковой связи. По итогам хотели создать спутниковую группировку.

Ранее Китай запустил в космос спутники для низкоорбитальной системы интернета.