Пезешкиан: Иран проведет деноминацию риала, убрав четыре нуля с купюр

Иранская валюта претерпит существенные изменения. Президент Масуд Пезешкиан внес в парламент законопроект о финансовой реформе, предполагающий удаление четырех нулей с национальной валюты – риала – и замену ее на «туман», сообщает иранское госагентство Mehr.

Один туман будет эквивалентен 10 000 риалам. Законопроект, одобренный кабинетом министров еще в 2019 году, направлен на борьбу с хронической инфляцией и низкой покупательной способностью риала, усложняющими повседневные финансовые операции и снижающими международный престиж иранской валюты.

Для смягчения перехода будет установлен двухлетний период, в течение которого будут приниматься как риалы, так и туманы.

Решение обусловлено крайне низким курсом риала: один доллар США стоит около 770 000 риалов на рынке, что вынуждает население использовать неформальное сокращение суммы в расчетах, заменяя риалы на туманы (историческое название валюты). Упрощение расчетов – основная цель реформы.

В ноябре глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что исламская республика и Российская Федерация полностью исключили доллар из взаиморасчетов благодаря финансовым соглашениям, заключенным ранее между двумя странами.

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