Глава ЦБ Ирана подал в отставку

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне серьезного ослабления национальной валюты, и есть вероятность, что президент исламской республики Масуд Пезешкиан ее примет. Об этом сообщает агентство Nour News.

«Глава Центрального банка подал в отставку, и президент может с ней согласиться», — сказал заместитель главы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи, на которого ссылается агентство.

В августе глава комитета по экономике Меджлиса (однопалатного парламента) Шамседдин Хосейни Ирана поддержал законопроект о деноминации риала. Он уточнил, что при этом иранская валюта не сменит название.

В декабре 2024 года сообщалось, что иранская валюта претерпит существенные изменения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан внес в парламент законопроект о финансовой реформе, предполагающий удаление четырех нулей с риала и замену названия национальной валюты на «туман».

