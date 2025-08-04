В Иране планируют провести деноминацию национальной валюты

Комитет по экономике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана поддержал законопроект о деноминации риала. При этом иранская валюта не сменит название, сообщил глава комитета Шамседдин Хосейни, передает ТАСС.

«Сегодняшнее постановление комитета приняло инициативу правительства и подтвердило предыдущее решение Меджлиса. Реформа валюты в количественном отношении остается в силе», — сказал Хосейни.

По его словам, «единица новой валюты» будет эквивалентна нынешним 10 тыс. риалов.

Хосейни также заявил, что проектом правительства предлагалось изменить название валюты с «риал» на «туман». Он отметил, что комитет, руководствуясь законом о центральном банке, проголосовал против этого нововведения. При этом были утверждены дополнительные денежные единицы под названием кран, продолжил Хосейни.

«Таким образом, каждый новый риал равен 10 тыс. нынешних риалов, а также каждый новый риал будет равен 100 кранам», — добавил он.

В декабре 2024 года сообщалось, что иранская валюта претерпит существенные изменения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан внес в парламент законопроект о финансовой реформе, предполагающий удаление четырех нулей с риала и замену названия национальной валюты на «туман».

Ранее Иран и Россия полностью отказались от доллара во взаиморасчетах.