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Путин оценил зарплаты медиков в Донбассе

Путин оценил зарплаты медиков в ДНР и призвал их повысить
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил уровень зарплаты медиков в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время открытия объектов здравоохранения в регионах России по видеосвязи Путин спросил у главного врача республиканской клинической больницы Донецка Ивана Плахотникова об уровне зарплат сотрудников регионального сосудистого центра, открывшегося после капитального ремонта. Главврач ответил, что сейчас врачи в ДНР в среднем получают 67 тысяч рублей, медицинские работники — 47 тысяч рублей.

Глава государства отметил, что в целом уровень зарплаты специалистов в 67 тысяч рублей — не самый высокий по стране в сфере медицины. Путин подчеркнул, что зарплата в регионе должна соответствовать общим средним доходам.

С началом специальной военной операции в России расширился спектр льгот и выплат для ветеранов боевых действий. Кроме того, регулярно дополняется список граждан, которые могут претендовать на статус ветерана боевых действий, а значит и поддержку от государства. Какие денежные выплаты, налоговые, социальные, коммунальные и другие льготы положены ветеранам боевых действий, как и где оформить льготы и какие документы для этого нужны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон о защите работников от депремирования.

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