Путин оценил зарплаты медиков в Донбассе

Президент России Владимир Путин оценил уровень зарплаты медиков в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время открытия объектов здравоохранения в регионах России по видеосвязи Путин спросил у главного врача республиканской клинической больницы Донецка Ивана Плахотникова об уровне зарплат сотрудников регионального сосудистого центра, открывшегося после капитального ремонта. Главврач ответил, что сейчас врачи в ДНР в среднем получают 67 тысяч рублей, медицинские работники — 47 тысяч рублей.

Глава государства отметил, что в целом уровень зарплаты специалистов в 67 тысяч рублей — не самый высокий по стране в сфере медицины. Путин подчеркнул, что зарплата в регионе должна соответствовать общим средним доходам.

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