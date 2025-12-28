В Венгрии причислили фон дер Ляйен к «упырям»

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович возмутился заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая перед встречей президентов США и Украины написала, что Еврокомиссия выступает за «справедливый» мир для Украины и в 2026 году продолжит оказывать давление на Кремль. В посте в соцсети X Кошкович причислил фон дер Ляйен к «упырям».

«Как только появляется надежда на мир, эти упыри вылезают из своих нор», — написал Кошкович в ответ на высказывание фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен написала, что европейцы «приветствуют все усилия», которые ведут к достижению «справедливого и прочного мира», который «сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины». По словам фон дер Ляйен, «это укрепляет безопасность страны в области безопасности и обороны» и «является неотъемлемой частью безопасности» европейского континента.

«В 2026 году Еврокомиссия продолжит оказывать давление на Кремль, поддерживать Украину и интенсивно работать над тем, чтобы сопровождать ее на пути к членству в ЕС», — написала она.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится в воскресенье, 28 декабря, в 21:00 по московскому времени во Флориде. На ней планируется обсудить урегулирование конфликта на Украине.

В украинскую делегацию вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Украины Алексей Соболев, премьер-министр страны Юлия Свириденко, замглавы МИД Сергей Кислица и советник главы ОП Александр Бевз. По информации телеканала CNN, встреча пройдет без участия европейских лидеров.

Зеленский в США уже прибыл. При этом сразу после его отъезда в США в Киеве прошли антикоррупционные обыски.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский может пойти на большие уступки, чем говорит.