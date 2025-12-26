На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МО Белоруссии предупредили о подготовке западных стран к войне

Хренин отказался считать блефом заявления Запада о подготовке к боевым действиям
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Страны Запада осуществляют подготовку к боевым действиям, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Его слова передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что обстановку можно охарактеризовать как напряженную и склонную к радикализации. В том числе об этом свидетельствуют действия соседних с Белоруссией государств, которые не осознают, что надо принимать меры для снижения градуса военного напряжения.

«Действия, которые совершают руководства соседних стран, <...> говорят о том, что — они, кстати, не скрывают этого — они везде говорят: «Мы готовимся к войне». Мы думаем, что это не пустые слова, [не] какой-то блеф от этих политиков звучит», — сказал Хренин.

Он выразил уверенность, что западные государства действительно готовятся к возможному конфликту.

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны — члены Североатлантического альянса готовиться к войне с Россией. До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что лидеры государств — членов Европейского союза (ЕС) намерены достичь полной готовности к боевым действиям к концу текущего десятилетия.

Ранее в России выразили готовность юридически зафиксировать гарантию ненападения на ЕС.

