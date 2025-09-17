На Украине рассказали, что США сделали первый взнос в двусторонний фонд

Свириденко: США сделали первый взнос в двусторонний фонд с Украиной

США сделали первый взнос в размере $75 млн в американо-украинский инвестиционный фонд в рамках соглашения о полезных ископаемых. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Инвестиционный фонд восстановления начинает свою операционную работу — есть первый взнос! <...> Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала», — написала она.

Свириденко добавила, что Украина также внесет $75 млн в фонд.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно, поскольку уже полгода назад было очевидно, что многие из полезных ресурсов страны будут находиться под контролем России.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Согласно документу, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий в первые десять лет будут направлены на восстановление страны. Управление фондом будет вестись на равной основе.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.