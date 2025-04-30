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Трамп раскрыл, как США защитят районы Украины в местах разработки ресурсов

Трамп: США будут оберегать районы Украины в местах разработки ресурсов
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Nathan Howard/Reuters

США своим присутствием в местах разработки украинских полезных ресурсов смогут оберегать эти районы от угроз. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает CNN.

«Как вы знаете, мы постоянно ищем редкоземельные металлы. Они не зря называются редкими, а у них их много, и мы заключили сделку, по которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что нам нужно», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что американское присутствие не позволит «многим плохим субъектам» попасть в страну или в район, где США будет копать.

Глава Белого дома также подчеркнул, что этим вопросом занимается министр финансов Скотт Бессент, который заявил, что США готовы подписать сделку по ресурсам Украины, но Киев пытается внести в нее новые изменения.

Незадолго до этого украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщало, что США и Украина могут в среду, 30 апреля, подписать сделку о минеральных ресурсах. Один из собеседников издания отметил, что в настоящее время первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко находится в Вашингтоне.

18 апреля британская газета Financial Times писала, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом.

Новость дополняется.

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