Лавров предупредил Европу, что ей однажды придется восстанавливать отношения с Россией

Лавров: в Европе начинают задумываться, что будет дальше, Украина «не навеки»

Ряд стран Европы начинают задумываться о том, что будет дальше, поскольку Украина «не навеки». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что однажды европейским странам придется восстанавливать отношения с соседней Россией. Об этом недавно заговорил президент Финляндии Александер Стубб, обратил внимание Лавров.

«Восстанавливать — это интуитивно глагол употреблен, потому что они хотят опять восстанавливать отношения в рамках контролируемых ими структур», — заявил российский министр.

По словам Лаврова, если обратить внимание на то, что европейские лидеры хотят восстановить, то это все евроатлантические модели, которые себя исчерпали, например, НАТО и ОБСЕ. Европейский союз так же давно перестал быть европейским форумом, где представлены интересы европейцев, он стал придатком Североатлантического альянса, высказал мнение глава МИД РФ.

Именно по этой причине евразийский подход к безопасности — единственно перспективен, подытожил дипломат.

Ранее в России исключили посредничество Франции и Германии в конфликте на Украине.