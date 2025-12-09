На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин предостерег о риске появления «поколения кнопочки» из-за ИИ

Путин: нельзя из-за ИИ потерять молодежь, которая будет просто нажимать кнопку
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного заседания СПЧ предупредил об опасности потерять молодое поколение, которое из-за развития искусственного интеллекта может разучиться самостоятельно мыслить. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что при внедрении технологий ИИ критически важно сохранить способность молодых людей решать фундаментальные задачи. Он подчеркнул, что они должны в совершенстве знать не только технические науки, но и историю.

«Нам ни в коем случае нельзя потерять поколение совсем молодых наших граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку и все. И сами не будут в состоянии решать элементарные задачи по математике, физике, химии, да и истории знать как следует не будут», — сказал Путин.

По словам главы государства, бездумное использование возможностей искусственного интеллекта может привести к утрате идентичности.

19 ноября Путин заявил, что модели ИИ начинают оказывать влияние на мировоззрение людей.

23 октября президент РФ сказал, что Россия сможет создать суверенные модели искусственного интеллекта, но только опираясь на мировоззрение, традиционные ценности и культуру.

Ранее Путин призвал не сходить с ума, применяя закон об иноагентах.

