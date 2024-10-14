Пушкин не помог: француза Винатье осудили в России за сбор военных данных Замоскворецкий суд приговорил француза Винатье к трем годам колонии общего режима

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима гражданина Франции Лорана Винатье* за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента и сбор данных о военной деятельности РФ. Сам подсудимый в последнем слове попросил снисхождения и процитировал стихотворение Пушкина. Ранее он признал вину, извинился и заявил, что очень любит Россию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Суд постановил признать Винатье виновным и назначить ему наказание в виде трех лет колонии общего режима», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Чепрасовой.

Защита француза заявила о намерении обжаловать приговор.

«Мы будем обжаловать приговор, конечно же», — заявил адвокат Алексей Синицын (цитата по ТАСС).

Следствие просило суд приговорить его к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима, защита ходатайствовала о наказании, не связанном с заключением: адвокаты Винатье назвали запрошенный обвинением срок слишком суровым и призвали ограничиться штрафом. Сам подсудимый в последнем слове попросил о снисхождении и справедливости, а также прочитал стихотворение поэта Александра Пушкина «Если жизнь тебя обманет».

«Выучил, когда я пошел в СИЗО <...> стихи Пушкина. «Сердце в будущем живет <...> Все мгновенно, все пройдет; что пройдет, то будет мило», — процитировал он.

Дело Винатье рассматривалось в особом порядке: суд не исследовал и не оценивал собранные доказательства, а также не мог назначить французу наказание, превышающее две трети от максимального срока по данной статье. Максимальное наказание за уклонение от исполнения обязанностей иноагента в России составляет пять лет лишения свободы.

Дело Винатье

Гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом) задержали в Москве 6 июня. В СК заявили, что Винатье на протяжении нескольких лет, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения «в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации».

«Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

По данным ФСБ, француз установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества (политологи, социологи, экономисты, военные эксперты и др.), а также госслужащими. В беседах с ними он и собирал нужные ему сведения. Как сообщил источник РИА Новости, для этих встреч Винатье временно проживал в гостинице в Москве. Постоянного же места жительства на территории РФ француз не имел.

7 июня Лорану Винатье предъявили обвинение в сборе сведений о военной деятельности России. В тот же день прошло судебное заседание по избранию меры пресечения. Генеральный консул Франции ходатайствовал о том, чтобы француза не отправляли в СИЗО. Адвокаты обвиняемого настаивали на домашнем аресте, уверяя, что он сможет проживать в квартире своей супруги. Следователь и прокурор, напротив, требовали отправить Винатье под стражу, мотивируя это тем, что он может скрыться от органов предварительного следствия и оказать давление на свидетелей.

Сам обвиняемый заявил, что он не намерен влиять на следствие, обещал всячески содействовать расследованию и признал вину в суде. Кроме того, француз извинился за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента.

«Приношу свои извинения за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента.

Что самое обидное, на протяжении десяти лет моей работы я старался защищать Россию и ее интересы», — сказал он.

На заседании также выяснилось, что Винатье родился во французском городе Нант. У него есть четверо детей, двое из которых несовершеннолетние. Француз — доктор наук и работает советником в швейцарском «Центре гуманитарного диалога». По данным ФСБ, ЦГД специализируется в области «предупреждения и урегулирования вооруженных конфликтов посредством частной дипломатии». Одновременно с этим занимается сбором сведений о положении дел в политической, военной, социально-экономической областях, а также другой чувствительной информации фокусных стран. Штаб-квартира организации находится в Женеве, представительства в России ЦГД не имеет.

«Несмотря на то, что сотрудники ЦГД длительное время занимаются на территории России и Украины так называемой гуманитарной деятельностью, значимых результатов по указанной линии работы в открытых источниках и на официальном сайте ЦГД афишировано не было, следовательно, реальная деятельность ЦГД не соответствует официально заявленным целям», — говорилось в справке ведомства.

После суда с требованием «как можно быстрее» освободить Винатье выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он называл обвинение в адрес француза «элементами пропаганды».

Сам обвиняемый на заседании суда, где рассматривалась жалоба на его арест, заявил, что любит Россию и вся его жизнь связана с этой страной. Он также добавил, что никогда не использовал свою деятельность против РФ.

Мосгорсуд, тем не менее, отклонил жалобу защиты и оставил Винатье в СИЗО. После этого ему еще дважды продляли меру пресечения. Смягчить ее не помогло даже то, что француз пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» и заверил, что не будет собирать сведения.

15 августа СК сообщил, что завершил расследование дела. 21 августа стало известно, что оно поступило в суд.