На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США назвали компанию, которая получит прибыль от восстановления Украины

NYT: компания BlackRock может стать ответственной за восстановление Украины
true
true
true
close
Vadim Ghirda/AP

Крупнейшую инвестиционную компанию США BlackRock могут назначить ответственной за восстановление Украины по обновленному мирному плану. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что по плану из 20 пунктов планируется «создать несколько фондов для решения проблем послевоенного восстановления Украины». Всего планируется привлечь на эти цели до 800 млрд долларов. При этом «ведущий мировой финансовый лидер» должен будет организовывать реализацию плана восстановления страны.

«Вероятнее всего, речь идёт об американской компании BlackRock, крупнейшем в мире владельце активов, который совсем недавно привлекался к переговорам американской стороной», — пишет NYT.

Также издание сообщало, что некоторые пункты мирного плана касаются экономических интересов США. А именно предполагается создание инвестиционного фонда для финансирования восстановления Украины, а в проектах будут участвовать американские компании. Также они будут работать в энергетическом секторе. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что фонд будет привлекать государственных и частных инвесторов.

Летом 2025 года СМИ писали, что BlackRock прекратила поиск инвесторов для восстановление Украины из-за изменчивой политики президента США Дональда Трампа. В декабре 2025 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко написала, что Украина и США создали рабочую группу по экономическим вопросам. В нее, помимо спецпредставителей президента США Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа, вошли гендиректор BlackRock Ларри Финк и глава Всемирного банка Аджай Банга.

Ранее в Британии назвали «маловероятным» быстрый прорыв в переговорах по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами